Newco Alitalia, Lazzerini e Caio: “Piano tra un mese, non sarà low cost”

12:56

“Entro un mese torneremo qui in Commissione con il piano industriale per la nuova Alitalia”. Questo il messaggio che hanno fatto passare i due manager designati per guidare la newco, Fabio Lazzerini e Francesco Caio, nel corso dell’audizione che si è tenuta ieri alla Camera.

A 24 ore dall’intervento del ministro dei Trasporti Paola De Micheli è stata la volta del futuro amministratore delegato e del futuro ceo chiarire a che punto è il lavoro per la creazione della compagnia a capitale statale e quali saranno gli orientamenti per le realizzazione del piano. Caio ha spiegato di avere recepito le principali direttive negli incontri con i Ministeri di riferimento e il piano avrà alla base la discontinuità con il passato.



"Il governo ha deciso di dare vita a una nuova compagnia – ha spiegato il futuro presidente - con una prospettiva di medio termine per dare al paese un vettore sostenibile ed economicamente robusto". Dal canto suo Lazzerini ha ribadito che l’obiettivo è anche pensare a che compagnia si vorrà avere tra 5 anni: “Siamo in un periodo particolare, ma non dobbiamo perdere di vista cosa vogliamo che sia". E ha aggiunto: “Non vogliamo una compagnia low cost”.