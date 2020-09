10:41

In Italia la quarantena resta di 14 giorni. Il Comitato tecnico scientifico ha giudicato “non adeguato” il modello francese, che prevede la riduzione dell’isolamento a soli 7 giorni, anche se non esclude una possibile revisione del provvedimento in futuro.

Pubblicità

Alta velocità

Riviata invece, si legge su Repubblica, la decisione sulla capienza dei treni ad Alta velocità, al momento ancora al 50%. Nei prossimi giorni il Cts potrebbe alzare il limite di riempimento all’80%, così come già disposto per il trasporto pubblico locale e per i treni regionali.



L’innalzamento della capienza ridarebbe un po’ di fiato a Italo. La società, duramente colpita dall’emergenza Covid, ha già annunciato un progressivo taglio dei convogli dalla metà del mese corrente.



Il doppio tampone

Continua poi la discussione sui tamponi. La Penisola prevede ancora il doppio tampone per sancire la negatività, contrariamente a quanto dichiarato dall’Oms a giugno. Secondo Organizzazione mondiale della sanità, infatti, ne basterebbe uno. L’allineamento alle disposizioni dell’Oms, però, non sarebbe ancora in programma.