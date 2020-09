Nowhere Flight: il caso Qantas e il volo sold out in 10 minuti

15:36

È stato il volo andato sold out più velocemente nella storia della compagnia (biglietti esauriti in 10 minuti nonostante i prezzi sicuramente non low cost) e adesso Qantas mette in conto di organizzarne altri visto il successo ottenuto.

In Australia sembrano andare pazzi per i nowhere flight, i voli con partenza e arrivo nella stessa località per consentire ai clienti più affezionati di continuare a provare l’ebrezza del viaggio in aereo senza avere il problema delle restrizioni imposte dalla pandemia. E il volo organizzato per il prossimo mese di ottobre dalla compagnia aerea, sette ore sopra le principali attrazioni del Paese, ha letteralmente spopolato.



Per ora nulla è stato definito nel dettaglio, ma l’intenzione da parte di Qantas è di ripetere l’esperimento anche più di una volta nell’attesa della riapertura delle frontiere.