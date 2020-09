16:17

Sono previsti per oggi, 20 settembre, e per domenica 27 gli ultimi due viaggi estivi della Transiberiana d’Italia.

Il treno storico partirà di mattina da Sulmona per accompagnare i passeggeri a Castel di Sangro, per poi fare ritorno in serata. Il convoglio attraverserà il cuore dell’Abruzzo e del Molise, passando tra parchi nazionali, gole e riserve naturali.



Sono già aperte, invece, le prenotazioni per le partenze autunnali (dal 4 ottobre al 22 novembre).