Wizz Air lancia la Super Low Cost: guerra dei prezzi sempre più serrata

11:58

La battaglia dei prezzi nel trasporto aereo si fa sempre più serrata. L’ultima ad alzare il tiro è Wizz Air, che lancia la nuova tariffa Super Low Cost a 4,99 euro, abbattendo così, anche se di pochissimo, la soglia psicologica dei voli a 5 euro proposti dai competitor.

Con la nuova opzione - valida per le tratte da Milano Malpensa verso Bari, Catania e Palermo; e da Bologna, Catania e Venezia - il vettore cerca così di dare fiato alle rotte di corto raggio e rispondere concretamente a quel clima di incertezza e insicurezza che paralizza la domanda da mesi.



Un nuovo strumento

Insicurezza che la low cost ha deciso di combattere lanciando anche una Travel Planning Map, una mappa sempre aggiornata che permette ai clienti di avere un quadro preciso e dettagliato delle rotte operative, delle destinazioni raggiungibili e delle restrizioni in vigore.



I Paesi e gli aeroporti sono codificati a colori a seconda delle restrizioni: verde significa che non ci sono restrizioni per entrare nel paese; giallo che ci sono restrizioni parziali (test/quarantena/paese di provenienza) per entrare nel Paese; e rosso che c'è un parziale o totale divieto di ingresso nel Paese.