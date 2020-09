Ryanair, nuova base a Beauvais

08:47

È un autunno tra luci e ombre quello di Ryanair. Mentre la low cost si appresta a tagliare di un ulteriore 20% l’offerta di ottobre, un nuovo hub si aggiunge al network.

Nelle scorse ore, infatti, il vettore irlandese ha annunciato l’apertura di una base in Francia, all’aeroporto di Paris-Beauvais.



L’inagurazione è prevista per il prossimo inverno, il 3 dicembre.



Nel nuovo hub, si legge su aviation24.be, la low fare intende posizionare 2 aeromobili, per un investimento complessivo di 200 milioni. Dallo scalo il vettore offrirà 32 rotte, collegando così Parigi a 13 Paesi Ue.