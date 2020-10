08:03

L’aeroporto di Berlino Brandeburgo alla fine aprirà. A nove anni di distanza dalla data inizialmente prevista per l’inaugurazione, lo scalo che si è trasformato in una telenovela oltre che motivo di imbarazzo per tutta la Germania, entrerà finalmente in servizio il prossimo 31 ottobre. Praticamente nell’anno peggiore che si poteva scegliere, considerato il momento del trasporto aereo.



La storia

L’aeroporto, come noto, venne stoppato all’ultimo momento quando i controlli dell’ultima ora avevano fatto emergere diverse falle legate alla sicurezza. Poi con un effetto domino senza precedenti la riapertura era slittata di anno in anno, con lavori e interventi necessari e un costo lievitato a dismisura.

Ora il 31 ottobre un volo Lufthansa, seguito da uno easyJet, darà il la al Brandeburgo, ma si tratterà di un’apertura in tono minore. Intanto verrà attivato solo uno dei due terminal, mentre per il secondo si attenderà fino a metà 2021. In questo caso non si tratta di problemi tecnici ma una semplice constatazione del fatto che i volumi di traffico previsti non giustificherebbero un’apertura totale. Anche perché il limitrofo Schoenefeld si trasformerà semplicemente in una costola del nuovo scalo, di cui diventerà il Terminal 5.



Nessuna cerimonia

Per chi invece si aspetterebbe una cerimonia di inaugurazione, purtroppo resterà deluso. Nella conferenza stampa di presentazione è stato detto in via ufficiale che vista la pandemia meglio non rischiare. Ma è anche stato sottolineato il fatto che, considerato tutto quello che è successo, l’imbarazzo rimane e resta forte. Quindi meglio volare bassi…