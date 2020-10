Norwegian: trattative con il Governo per la nazionalizzazione

11:05

I 330 milioni ricevuti come sussidio per coprire le perdite causate dall’emergenza Covid non sono sufficienti per superare l’inverno. E ora i vertici di Norwegian bussano di nuovo alle porte del Governo con un altro obiettivo: la nazionalizzazione.

Sarebbero già in una fase avanza, stando alla stampa del Paese, le trattative per il passaggio della compagnia allo Stato attraverso l’acquisto di una quota di maggioranza. Un passaggio definito come temporaneo per superare l’emergenza con una successiva reimmissione sul mercato quando ci sarà la fase della ripresa.



Norwegian al momento continua a volare su un numero molto ridotto di rotte, tenendo a terra la stragrande maggioranza dei propri aerei.