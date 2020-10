Enac, dirigenti in sciopero il 29 ottobre

21:00

Quattro ore di sciopero per i dirigenti Enac il prossimo 29 ottobre. Il sindacato Unadis ha promosso un’agitazione dalle 10 alle 14. L’Ente precisa che comunque saranno operati i voli garantiti. Non si escludono comunque disagi per il periodo dello sciopero.

“L’Enac - si legge nella nota - rammenta ai vettori di trasmettere, secondo le consuete procedure e tempistiche, l’elenco dei voli che intendono operare, per poter procedere, entro 6 giorni dalla data prevista per lo sciopero, alla pubblicazione della lista dei voli da garantire nell’apposita sezione sul sito dell’Ente”.



Per i passeggeri in viaggio il 29 ottobre, l’Ente consiglia di contattare la propria compagnia aerea per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.