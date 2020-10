Cathay Pacific chiude le attività di Dragon

11:13

Dopo una serie di notizie inseguitesi negli ultimi giorni, Cathay Pacific ha confermato che sarebbe in procinto di chiudere la sua compagnia aerea regionale, Cathay Dragon.

Pubblicità

La maggior parte delle rotte di Cathay Dragon, anche se non la totalità, saranno riassorbite nelle operazioni di Cathay Pacific e HK Express. Come riportato da Simpleflying, la decisione ha effetto immediato.



Intanto, la società madre cerca di salvare il marchio Cathay Pacific.

Oltre al crollo del traffico passeggeri a Hong Kong, c'è stato un calo più ampio della domanda di viaggi in Asia settentrionale e la concorrenza emergente dalle nuove ferrovie ad alta velocità che collegano Hong Kong con la Cina continentale.



La chiusura di Cathay Dragon fa parte di un accordo che ridurrà al minimo i tagli di posti di lavoro. Cathay Pacific prevedeva fino a 8mila licenziamenti per ridurre i costi. Invece, chiuderà Cathay Dragon e cercherà di licenziare circa 6mila dipendenti, 5mila dei quali con sede a Hong Kong.

Cathay Pacific ha perso 1,27 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2020 e continua a bruciare oltre 250 milioni di dollari ogni mese.



Cathay Dragon vola principalmente nella Cina continentale e nell'Asia settentrionale e dispone di una flotta autonoma di 38 aeromobili, di cui 31 fermi a terra.

Il ceo di Cathay Pacific Augustus Tang ha spiegato: "La pandemia globale continua ad avere un impatto devastante sull'aviazione e la verità è che dobbiamo ristrutturare radicalmente il Gruppo per sopravvivere". L'annuncio è arrivato quando Cathay Pacific ha avvertito che avrebbe anche rinegoziato le condizioni contrattuali con l'equipaggio di cabina e i piloti per mettere a segno ulteriori risparmi a lungo termine.

Nel frattempo, il numero di passeggeri di Cathay Pacific rimane basso rispetto ai livelli del 2019 e la compagnia aerea non prevede di schierare più del 50% della sua flotta l'anno prossimo.