Mitsubishi SpaceJet: il progetto per l'aereo giapponese messo in stand-by

Non c’è pace per il progetto Mitsubishi SpaceJet, il piano per la realizzazione di un aereo tutto giapponese che avrebbe dovuto vedere la luce già nel 2013, ma che ha poi subito una serie infinita di ritardi.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio che il progetto verrà messo in stand by fino a data da destinarsi. A dare il colpo finale sarebbe infatti arrivata la pandemia: la possibilità di avere ordini nei prossimi anni appare al momento molto ridotta e ci sarebbe il rischio di un flop.