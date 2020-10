L’A380 di Emirates debutta in Giordania

13:56

Aumentano i voli di Emirates a bordo dell’A380. La compagnia ha annunciato che, per la prima volta, porterà il gigante dei cieli in Giordania.

L’aeromobile sarà utilizzato per i voli su Amman a partire dal 4 novembre. La città diventa dunque la sesta destinazione per l’A380 del vettore oltre a Il Cairo, Parigi, Londra Heathrow, Guangzhou e Mosca.



I voli partiranno da Dubai 3 volte a settimana, il mercoledì il giovedì e il venerdì, con decollo alle 14:05 e arrivo alle 15:30. Il volo di ritorno partirà invece alle 01:45 e arriverà alle 6:40.



La decisione di operare il volo con l’A380 è stata presa, sottolinea una nota della compagnia, in relazione all’aumento della domanda per i voli.