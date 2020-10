Domenica decolla il volo Trieste-Trapani di Tayaranjet

21:00

Partirà per la prima volta domenica 1 novembre il volo da Trieste a Trapani di Tayaranjet, che sarà operato sia per la stagione invernale che per quella estiva. Per il collegamento, la compagnia utilizzerà un B737.

I decolli avverranno due volte la settimana, il venerdì con partenza da Trieste alla 18:45 (e arrivo a Trapani alle 20:45) e la domenica con partenza alle 19:45 e arrivo in Sicilia alle 21:45.



Sono previste anche tariffe per i residenti in Sicilia, nell’ambito della continuità territoriale.