Volotea torna a volare sulla Venezia-Cagliari per le festività natalizie

15:16

Volotea aumenta i collegamenti tra il Veneto e la Sardegna. La compagnia ha annunciato che il prossimo 5 dicembre tornerà a volare sulla rotta che collega l’aeroporto di Venezia a quello di Cagliari.

Per Natale il vettore collegherà Cagliari con 7 destinazioni italiane: lo scalo veneziano si aggiunge infatti ad Ancora, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Verona. A queste mete si aggiungono le 11 destinazioni all’estero per la prossima estate: Bordeaux, Nantes Deauville, Lione, Marsiglia e Strasburgo e Tolosa, Bilbao, Praga, Atene e Hannover.



“Siamo felici di potenziare ulteriormente il nostro network invernale a Cagliari - commenta Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & southeastern Europe di Volotea - attraverso un incremento di numero di destinazioni e frequenze rispetto allo scorso anno. Puntiamo a sostenere la connettività del Sud Sardegna”.



Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, aggiunge: “Il collegamento per Venezia ci consente di ampliare ulteriormente i voli diretti dal nostro aeroporto per le prossime festività natalizie. Accogliamo quindi con estremo piacere la scelta di potenziare ulteriormente il network invernale sul nostro scalo, con l’incremento di destinazioni e frequenze rispetto allo scorso anno”.