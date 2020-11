10:13

L’ultimo Dpcm è stato il colpo finale, dopo il crollo dei passeggeri a settembre. Il divieto di uscire dalla Lombardia ha messo alle strette l’aeroporto di Malpensa, dopo le difficoltà degli ultimi mesi (allentante solo dalla ripresa estiva).

Da ieri sono infatti chiusi due dei tre satelliti al Terminal 1, come riporta milanotoday.it. Secondo le ultime informazioni a restare aperta sarà l’area centrale, quella dedicata a Schengen, mentre chiuderanno i satelliti Nord e Sud.



Nel frattempo, il Terminal 2 resta ancora chiuso: l’unico aperto, a regime ridotto, è il T1.



La decisione sarebbe motivata dalla riduzione dei costi di gestione per la struttura aeroportuale, che come tutte le aerostazioni italiane è alle prese con una riduzione dei voli senza precedenti. Una situazione che sta mettendo a dura prova le casse degli aeroporti di tutta la Penisola.