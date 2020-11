United tornerà a volare sul Jfk di New York da febbraio 2021

13:16

United tornerà a volare dal John F. Kennedy Airport di New York. Il ritorno è previsto per l'1 febbraio 2021 dopo ben 5 anni di assenza.

Il vettore sarà così presente su tutti e tre gli scali della Grande Mela e gli operativi previsti copriranno le rotte verso la West Coast, ovvero in direzione Los Angeles e San Francisco. Sono previsti due voli al giorno a bordo di Boeing 767-300ER riconfigurati dotati di 46 posti in Business Class, 22 nella United Premium Plus, 47 in Economy Plus e 52 in Economy.



Un segnale forte da parte della compagnia, che anche in un momento di crisi come quello attuale crede in un ritorno dei viaggi su New York City. Come riporta travelpulse.com United sta già lavorando anche in prospettiva del periodo delle imminenti festività aggiungendo 1.400 nuovi voli. G. G.