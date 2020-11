Volotea, al via domani il Napoli - Venezia

13:34

Volotea inaugurerà domani la nuova rotta Napoli-Venezia. Come già anticipato da questa agenzia, l’avvio della nuova rotta alla volta del Veneto prevede quattro frequenze settimanali, che diventeranno sette durante il periodo di più intenso traffico.



L’offerta di Volotea, in questo periodo così particolare per il mondo dei viaggi, si caratterizza non solo per la sicurezza garantita a bordo grazie a misure igieniche implementate, ma anche per la massima flessibilità. Il vettore prevede il rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un test Pcr per Covid-19 fino a 14 giorni prima del volo. E i passeggeri che hanno prenotato un volo tra l’11 marzo e il 30 novembre 2020, per volare fino al 31 marzo 2021, possono modificare le date del proprio volo senza pagare fee supplementari.