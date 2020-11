Obiettivo diversificazione: l'insegnamento dei Nowhere flight

08:44

Qual è stata una delle principali novità di questi mesi che potrebbe fare ancora parlare di sé, magari aprendo la strada per un nuovo mercato di nicchia? Inizialmente hanno fatto un po’ sorridere, ma i nowhere flight e tutte le loro varianti hanno veramente fatto emergere un business finora sconosciuto e soprattutto l’esistenza di una fascia di mercato disposta a spendere pur di volare, non importa dove. Per la sola passione di volare, anzi magari per cogliere l’occasione di dedicarsi totalmente alla passione del volo. I sold out in pochi minuti di cui è stata protagonista la Qantas oppure il volo per single che Eva Air si appresta a proporre altro non sono che tentativi di creare novità e contemporaneamente diversificare il business.



