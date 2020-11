Malpensa, trasferito il servizio tamponi per i passeggeri in arrivo

12:27

È stato trasferito il servizio di test molecolare gratuito a disposizione dei passeggeri in arrivo a Malpensa e provenienti da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna.

Dal 21 novembre, infatti, il test molecolare sarà effettuato in modalità drive through presso il punto tamponi nel piazzale antistante la Caserma Ugo Mara di Solbiate Olona, al termine della superstrada di collegamento tra l'aeroporto e l'autostrada Milano-Varese.



Il servizio, a cura di Ats Insubria in collaborazione con le ASST del territorio, è disponibile da lunedì a sabato dalle 9 alle 14, presentandosi direttamente in auto. Per accedere al servizio è obbligatorio prenotarsi, a partire da 48 ore prima del rientro in Italia, compilando il form online a questo link.



Oriana Davini