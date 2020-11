12:26

Un grande passo indietro. easyJet si arrende alla situazione del mercato e sceglie la via della riduzione della presenza sul mercato italiano. Un taglio drastico che si tradurrà nel ridimensionamento del presidio sulle tre basi nazionali: Milano Malpensa, Venezia Marco Polo e Napoli Capodichino.

Nel dettaglio la flotta in Italia scenderà da 36 a 27 aeromobili: un aereo verrà tolto dallo scalo lombardo, tre da quello napoletano, mentre l’aeroporto lagunare risulterà quello maggiormente penalizzato e rimarranno solamente due velivoli posizionati.



Le spiegazioni

“Abbiamo investito costantemente nel mercato italiano negli anni passati commenta il country manager Italia Lorenzo Lagorio - arrivando a trasportare oltre 20 milioni di passeggeri da e per gli aeroporti italiani nel 2019. Ora però dobbiamo in parte ridimensionare i nostri investimenti, anche per riflettere le aspettative sulla drastica e strutturale riduzione nella domanda. È una scelta difficile, ma necessaria per garantire la sostenibilità del business di easyJet nel lungo termine sul mercato italiano”.



Il programma rientra all’interno di un più ampio piano di revisione del proprio network e della flotta da parte della compagnia low cost su tutto il territorio europeo per fare fronte a un calo del traffico stimato ormai al 70 per cento per l’anno in corso da parte della Iata, mentre nel 2021 le previsioni parlano di un calo del fatturato del 50 per cento.



“Nonostante il quadro molto preoccupante che l’industria nel suo complesso si trova ad affrontare – conclude Lagorio -, voglio ribadire con forza l’impegno di easyJet nei confronti del nostro paese che è, e rimane, uno dei principali mercati europei della compagnia e dove continueremo a essere uno dei principali operatori, leader nei collegamenti nazionali e internazionali. Continuiamo a chiedere a gran voce un intervento deciso del Governo italiano con misure che tutelino il settore nel suo complesso e favoriscano la ripresa del traffico aereo”.