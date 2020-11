Brunini, Sea: “Corridoi sicuri con i test a tutti i passeggeri”

13:58

"È possibile garantire corridoi sicuri laddove tutti i passeggeri facciano test 48 ore prima del viaggio o in aeroporto". Armando Brunini, a.d. di Sea, la società di gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate, è convinto che solo la possibilità di testare tutti i viaggiatori potrà favorire la ripartenza del traffico aereo.

"Senza un ripristino della connettività - ha detto intervenendo ad Ansaincontra - difficilmente si porranno le basi per la ripresa economica, ma per accelerarla in sicurezza abbiamo bisogno di individuare dei protocolli che diano sicurezza ai passeggeri e consentano di tornare a viaggiare quantomeno sulle rotte più rilevanti". Per questo, ha proseguito Brunini, "chiediamo al Governo di accompagnarci nel siglare accordi bilaterali che creino delle bolle di sicurezza su alcune rotte".



Soprattutto su quelle intercontinentali dove, ha sostenuto il manager, "è ancora più importante applicare questi protocolli".



Del resto che questo sistema protetto possa funzionare lo ha già dimostrato, secondo Brunini, la sperimentazione con Alitalia sulla Milano-Roma, un progetto pilota che ora, ha aggiunto, "verrà attuato con Neos sulla rotta per Nanchino". A. D. A.