Nowhere flight per studenti e associazioni: l'idea di Peach Airways

11:07

Non si arrestano i tentativi di diversificare il business da parte delle compagnie aeree, alla ricerca di fonti di guadagno alternative che potrebbero poi continuare a essere percorse anche in futuro, al termine dell’emergenza. E il filone sinora più battuto, quello dei nowhere flights, trova adesso un ulteriore modello.

Siamo in Giappone e protagonista della vicenda è la Peach Airways, brand low cost di All Nippon. La compagnia, secondo quanto riportato da Simpleflying, è stata infatti contattata da un’associazione di studenti interessati al tema dell’aviazione e nei giorni scorsi è partito un volo con 120 membri del gruppo. Due ore nei cieli sopra Osaka alla scoperta dei territori ma soprattutto dei segreti dell’aereo, raccontati in presa diretta.



Il successo del volo ha aperto alla compagnia un nuovo mondo e ora è al lavoro per l’organizzazione di tour simili per le scuole, per le associazioni e altre entità interessate a scoprire l’aviazione.