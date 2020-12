08:05

Il momento non è dei migliori ma dimostrare una buona dose di flessibilità potrebbe invogliare i viaggiatori verso la tanta agognata prenotazione. Ci prova il Gruppo Lufthansa, che prolunga fino alla fine di febbraio la modifica gratuita di tutte le tariffe Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Bruxelles Airline e Eurowings: in pratica, si può riprenotare tutte le volte che lo si desidera, senza costi di rebooking, fino al 28 febbraio 2021.

La promozione era stata lanciata lo scorso agosto e inizialmente aveva come scadenza il 31 dicembre 2020. Poi la curva dei contagi ha ripreso a salire drasticamente e il mondo dei viaggi ha dovuto fare nuovamente i conti con una serie di restrizioni importanti.



L’abolizione dei costi di riprenotazione è valida per i viaggi in tutto il mondo e per tutte le nuove prenotazioni di tutte le tariffe sulle rotte a corto, medio e lungo raggio.



Qualche costo aggiuntivo potrebbe esserci solo nel caso in cui la classe di prenotazione originale non sia più disponibile al momento di una nuova prenotazione in una data o destinazione diverse.

Oriana Davini