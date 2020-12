Flavio Ghiringhelli eletto nuovo presidente di Ibar

17:34

L'assemblea generale dell'Ibar ha eletto il nuovo presidente: sarà Flavio Ghiringhelli, country manager per l’Italia di Emirates che succederà a Benito Negrini al timone dell’Associazione delle Compagnie Aeree operanti in Italia dal prossimo 1° gennaio.

L’assemblea ha anche rinnovato tutte le cariche sociali per gli anni 2021 e 2022: , i soci hanno deliberato la riconferma di Stefan Lang, ground operations manager di Lufthansa, nel ruolo di vice presidente e rinnovato la fiducia all’intero comitato esecutivo, con l’unica new entry di Fahad Almushaysin Manager di Saudia, in sostituzione di Hakan Yilmaz, direttore di Turkish Airlines, che si appresta ad assumere altri incarichi fuori dall’ Italia.



Stesso risultato per quanto riguarda Luciano Neri, riconfermato nel ruolo di segretario generale.



“Già dai primi contatti con le strutture dell’associazione ho capito che potrò contare sul pieno supporto di un team dedicato e di un comitato esecutivo coeso, determinato e composto da colleghi di grande esperienza – dice Ghiringhelli -. Ormai, con le prime consegne dei vaccini anti-Covid, le nostre associate possono ricominciare a programmare il futuro. Non sarà un recupero facile, starà anche ad Ibar saper accompagnare la ripresa con la tempestività e la profondità a cui siamo abituati. Ora la nostra priorità è il dialogo con le istituzioni nazionali e comunitarie perché si rimuovano, compatibilmente con la sicurezza sanitaria, gli ostacoli alla mobilità che stanno rischiando di riportare un’intera industria indietro di trent’anni.”