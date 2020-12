Flybe, il ritorno si avvicina: chiesta la licenza di operatore aereo

17:24

Il ritorno sulle scene di Flybe sembra più vicino. Anche se per la nuova proprietà ci sarà da affrontare il problema di flotta e slot (oltre che di personale) visto che nelle mani della compagnia fallita non c’è ormai praticamente più nulla.

Dopo l’acquisizione del marchio da parte di Cyrus Capital attraverso la controllata Thyme Opco, si legge su Simpleflying, sarebbe ora arrivata la richiesta di licenza di operatore aereo, con l’obiettivo di rimettere in pista il vettore regionale nello stesso posizionamento che aveva in precedenza.



"La compagnia aerea non è solo un noto marchio del Regno Unito - ha riferito un portavoce alla Bbc -, ma è stato anche il più grande vettore aereo regionale nell'Ue, quindi mentre abbiamo intenzione di iniziare più piccoli di prima, ci aspettiamo di creare preziosi posti di lavoro nel settore aereo, ripristinare la connettività regionale essenziale in Regno Unito e contribuire alla ripresa di una parte vitale dell'economia del Paese".