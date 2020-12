World2Fly: dalla primavera il nuovo vettore di Iberostar

11:05

Si chiamerà World2Fly la nuova compagnia aerea della divisione viaggi di Iberostar. Sotto la guida di Bruno Claeys, in arrivo da Evelop, la compagnia aerea di Ávoris, gruppo Barceló, World2Fly aprirà rotte verso le destinazioni strategiche del gruppo - Cuba, Riviera Maya e Playa Bávaro - la prossima primavera.

In attesa di volare la compagnia ha già attivato i suoi social network e da cui cercherà di trasmettere l'universo World2Fly a chiunque interagisca con la nuova compagnia aerea sulla rete.



Per il debutto di World2Fly avrà in flotta un nuovo A350, mentre sono già a buon punto le contrattazioni per il secondo aereo.