Senegal presto Covid free, partono i voli Blue Panorama

08:47

Un’oasi fortunata. Grazie al buon successo delle misure restrittive adottate per contenere la pandemia il Senegal si avvia a grandi passi a essere un Paese Covid free.

Un’ottima notizia per Blue Panorama, che da ieri ha iniziato a effettuare collegamenti settimanali per il Paese. Per ora i voli sono due da Bergamo il lunedì e il venerdì e uno da Roma ogni mercoledì.



Intanto per supportare la ripresa del turismo nel Paese già dalla prossima stagione 2021 il presidente Macky Sall ha aumentato del 65% il budget del Ministero del Turismo e dei Trasporti. Allo sforzo promozionale partecipa anche l’Agenzia Senegalese di Promozione Turistica, che ha pianificato un calendario di partecipazione alle prossime fiere di settore e, per la prossima primavera, roadshow in Italia in collaborazione con i partner storici e nuovi.