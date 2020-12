Montenegro Airlines, no agli aiuti di stato. Ora c'è il rischio chiusura

09:21

Montenegro Airlines è prossima al capolinea? L’ipotesi è stata rilanciata dallo stesso Governo che si è appena insediato nel Paese e che ha parlato di una situazione della compagnia aerea difficilmente risolvibile.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, ad aggravare la situazione ci sarebbe il no da parte dell’antitrust a un aiuto di Stato già programmato da 190 milioni di euro con i quali sarebbero stati coperti i debiti nei confronti dello Stato e dei due aeroporti nazionali, oltre a offrire ossigeno per i mesi a venire.



Inoltre da parte dei vertici della compagnia non sarebbe al momento arrivato un piano concreto per garantire un futuro al vettore. Ecco allora la convinzione che si debba andare al processo di liquidazione.