11:41

Con non uno ma due vaccini approvati e distribuiti in tutto il Paese, il ceo di Delta Air Lines Ed Bastian è ottimista sulla ripresa dell'industria aerea già nel prossimo anno.

Pubblicità

“Ho una grande speranza per l'anno a venire, grazie alla collaborazione di quanti ci hanno sostenuto in uno dei periodi più difficili della nostra storia. Mentre continuiamo a lavorare per prevenire la diffusione del virus, sono ottimista sul fatto che il 2021 sarà un anno di ripresa per il nostro mondo grazie a scienziati e ricercatori che hanno sviluppato i vaccini in un periodo di tempo molto breve".



Come riportato da Travelpulse, incoraggiato dalle prospettive, Bastian ha anche definito le linee guida per la prenotazione dei voli, che si muovono all’insegna della flessibilità, adottando in modo permanente l’assenza di costi nel caso di modifica.

“La flessibilità è fondamentale. Per i viaggiatori al di fuori del Nord America, Delta ha esteso l'attuale impegno che prevede nessun pagamento di commissioni per la modifica a tutti i biglietti acquistati fino al 30 marzo 2021, per viaggiare in qualsiasi momento e ovunque”.



Bastian è intervenuto anche sul tema della sicurezza sanitaria. "Delta ha messo in atto più di 100 misure protettive per garantire la sicurezza, fra le quali uno standard più elevato di pulizia durante il viaggio, la sanificazione di ogni volo e l'uso di filtri Hepa a bordo. E il nostro impegno resterà invariato anche dopo la scomparsa del virus".

Inoltre, i posti centrali resteranno bloccati fino al 30 marzo.