Air Dolomiti e l'ambiente: al vettore la certificazione ISO 14001

13:56

Nuovo riconoscimento delle performance ambientali per Air Dolomiti, che ha ricevuto la certificazione ISO 14001:2015 rilasciata dal team DNV GL, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

L'impegno del vettore

La compagnia rafforza così il proprio impegno anche nei riguardi del sistema di gestione ambientale analizzando i processi interni al fine di tenere sotto controllo gli impatti della propria attività sull’ecosistema, come spiega il presidente e ceo Joerg Eberhart (nella foto): “Siamo consapevoli del pesante impatto che l’attività del trasporto aereo ha sull’ambiente - ammette - e della necessità di prendere dei provvedimenti per renderla maggiormente sostenibile. Con la revisione di tutte le nostre procedure interne potremo migliorare in termini di efficienza ed efficacia”.



Responsabilizzazione aziendale e buone pratiche

Il progetto si amplierà fino alla responsabilizzazione aziendale, con il diretto coinvolgimento di una parte del personale e un’opportuna formazione. Intanto tra le buone pratiche già in atto a bordo degli aeromobili il vettore evidenzia i processi di digitalizzazione di manuali ed altra documentazione, che hanno permesso l’eliminazione progressiva della carta e di conseguenza la diminuzione del peso di ogni aereo risparmiando carburante per ogni ora di volo; la sosostituzione dei bicchieri in plastica con bicchieri di carta e miscelatori in bamboo, eliminando così 11.000 kg. di plastica all’anno.



La nuova certificazione per la compagnia aerea del gruppo Lufthansa arriva dopo la conferma del rinnovo di ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2017, avvenuta qualche settimana fa.



Foto credit: Aleksandr Dal Cero