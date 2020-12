Puglia e Lituania più vicine con il nuovo volo di Ryanair

17:43

La Puglia e la Lituania stanno per essere nuovamente collegate collegate. A partire dal prossimo mese di marzo, Ryanair introdurrà il collegamento Milano Bergamo - Vilnius.



“I nuovi voli contribuiranno a incrementare il turismo internazionale a beneficio del comparto pugliese - commenta il console di Lituania per Puglia e Basilicata, Giuseppe Saracino -. Cultura, commercio e turismo viaggiano insieme. Purtroppo, Wizz Air ha sospeso i voli sulla tratta Bari Vilnius, che erano fortemente voluti e sollecitati da questo consolato. Il consolato ha continuato ad attivarsi insieme ad Aeroporti di Puglia e Pugliapromozione per ripristinare un volo diretto fra i due Paesi che, comunque, andrebbe a servire anche le località turistiche della Basilicata e Calabria”.



Il console Saracino ha ringraziato Pugliapromozione e in particolare Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia, per il supporto nel promuovere la Puglia presso l'Europa del Nord, verso i Paesi Baltici e in particolare, verso la Repubblica di Lituania: “Un aiuto determinante che ha portato a un incisivo incremento del turismo proveniente dalla Lituania, di elevato standing e con permanenza media di cinque giorni. Abbiamo apprezzato anche Pugliapromozione per l'assistenza offerta per l'evento internazionale che si terrà a Rodi Garganico, il 23, 24, 25 settembre 2021 per promuovere il Gargano”.



La crescita dei flussi turistici dalla Lituania in Puglia è stata sorprendente negli ultimi anni grazie anche all’attivazione del volo diretto Bari-Vilnius. Nel complesso, l’Osservatorio del Turismo della Regione Puglia riscontra dal 2015 al 2019 un incremento di arrivi e presenze dalla Lituania del 150%, con un tasso medio annuo positivo del 40% circa.



“Si tratta di un risultato eccellente ottenuto grazie ad un lavoro costante di pubbliche relazioni che ha portato la Puglia all’ attenzione dei viaggiatori della Lituania. Un importante traguardo che premia l’attività di promozione che anche in questo periodo segnato dalla pandemia non ha conosciuto soste - commenta Nancy Dell’Olio -. Non solo la capitale Vilnius , ma anche altre città importanti come Kaunas, capitale europea della Cultura 2022, continuano a volgere lo sguardo al vecchio continente e a sentire particolare attenzione per la nostra Regione”.