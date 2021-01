Singapore Airlines aumenta i voli da Milano

15:02

Qualcosa riparte nel mondo del trasporto aereo da e per l’Italia. Singapore Airlines ha infatti deciso di aumentare le frequenze da Milano verso Singapore, attualmente servite da 1 volo a settimana.

La compagnia aerea asiatica dal 19 gennaio farà salire a 3 i voli settimanali da Malpensa verso Singapore. I nuovi voli partiranno da Milano ogni lunedì, giovedì e sabato mattina mentre i voli di ritorno arriveranno a in Italia ogni mercoledì, venerdì e domenica.



I voli sono operati dall'Airbus A350-900 con una capacità di 253 posti, per un totale di 1.518 posti a settimana.



"L'Italia è un mercato importante e l'aumento del numero di voli a lungo raggio conferma il nostro impegno per Milano e la fiducia di Singapore Airlines in una imminente ripresa del mercato – dice Dale Woodhouse, country manager di Singapore Airlines per l'Italia -. È nostra intenzione riportare progressivamente la capacità dei nostri voli da e per l'Italia ai livelli pre-Covid-19".



La compagnia aerea aumenterà anche la frequenza dei voli verso diverse destinazioni in Europa, inclusa la ripresa dei servizi per Monaco e per Mosca.