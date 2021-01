Due ore per arrivare ovunque: in Cina i test per il nuovo aereo ipersonico

14:31

Potrebbe raggiungere l’incredibile velocità di Mach 16, ovvero circa 19.700 chilometri orari, il nuovo aereo progettato in Cina dall’Accademia celle Scienze. Tutto si basa sul nuovo motore sodramjet, che consentirebbe di collegare al massimo in 2 ore qualunque destinazione.

Il motore, come spiega ilmessaggero.it, potrebbe essere utilizzato per aeromobili che volerebbero oltre l’atmosfera e in grado di decollare orizzontalmente. I primi test in galleria del vento avrebbero dato risultati positivi. Superando i voli supersonici, dunque, si arriverebbe ai voli ipersonici.



Al momento, tuttavia, i test sono stati eseguiti a una velocità di Mach 9.