17:23

Stop a tutte le operazioni di volo per il resto della stagione invernale. Il lockdown in Gran Bretagna e la precaria situazione del Paese a causa della pandemia colpisce ancora duro il settore del trasporto aereo e in questo caso è Jet2.com a tirare i remi in barca, almeno temporaneamente.

"A causa della continua incertezza e delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di Covid-19, abbiamo deciso di estendere la sospensione dei voli e delle vacanze fino al 25 marzo 2021 compreso", ha spiegato la compagnia in una nota.



Lo stop coinvolgerà anche tutte le attività di tour operating di Jet2, anch’esse bloccate a causa delle restrizioni imposte. "Per i clienti che viaggeranno dal 26 marzo in poi – conclude la nota -, forniremo ai nostri partner agenzie di viaggi indipendenti ulteriori aggiornamenti più vicini al momento opportuno".