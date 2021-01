Wizz Air Abu Dhabi: Tel Aviv entra nel network delle mete

14:22

Deve ancora debuttare, ma ha già annunciato una nuova destinazione. Tel Aviv andrà ad aggiungersi al network di Wizz Air Abu Dhabi, la compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti che inizierà le sue operazioni domani, con il volo inaugurale su Atene.

Il collegamento tra Abu Dhabi e la capitale di Israele - che inizierà il 12 febbraio con quattro voli la settimana, diventando giornaliero a partire dal 1 marzo - si aggiunge a quelli già annunciati alla volta di Atene, Salonicco, Alessandria, Kutaisi, Larnaca, Odessa e Yerevan.



Nuova destinazione per i viaggi low cost

“Il lancio di Wizz Air Abu Dhabi - spiega il presidente della società, József Váradi - riconosce Abu Dhabi come una nuova destinazione per i viaggi a tariffe basse nella regione. Accogliamo con grande favore l'opportunità di contribuire agli sforzi di Abu Dhabi per fornire un nuovo segmento di viaggio negli Emirati Arabi Uniti, in linea con la sua visione socioeconomica”.



Ai collegamenti con Atene come sua destinazione inaugurale, con voli che inizieranno domani, 15 gennaio, Wizz Air Abu Dhabi aggiungerà i voli per Salonicco, operativi a partire dal 4 febbraio.