08:03

È giunta l’ora del decollo per Wizz Air Abu Dhabi, la joint venture costituita tra Adq e Wizz Air Holdings plc. di cui si è iniziato a parlare nel dicembre del 2019 e che era prevista in partenza nella seconda metà del 2020.

Posticipato a causa della pandemia, il debutto è stato fissato per il 15 gennaio 2021, quando il primo Airbus A321neo di cui è composta la flotta lascerà l’emirato alla volta di Atene.



“L'attesa è quasi finita per i fan di Abu Dhabi e della nostra compagnia aerea – dice Kees Van Schaick, amministratore delegato del vettore -. Dal 15 gennaio 2021, un nuovo modello di viaggio aereo arriverà ad Abu Dhabi, offrendo nuove scelte e nuova concorrenza, a dimostrazione che le cose stanno migliorando. Il nostro network da Abu Dhabi si espanderà rapidamente man mano che le destinazioni sulla nostra rete pianificata verranno aggiunte all'elenco dei ‘paesi verdi’ (ossia quelli aperti dal governo dell’emirato, ndr). Grazie al sostegno del governo e dei nostri partner commerciali locali ad Abu Dhabi, siamo completamente preparati. Abbiamo l'aereo, abbiamo l'equipaggio, abbiamo i partner e siamo pronti a volare".



La rete di rotte fissata dalla compagnia comprende anche Alessandria, Kutaisi, Larnaca, Odessa e Yerevan. I voli per queste città verranno lanciati non appena ogni destinazione verrà aggiunta all'elenco dei ‘paesi verdi’.



Altre destinazioni saranno lanciate man mano che la compagnia aerea implementerà la sua flotta con sede ad Abu Dhabi nei prossimi mesi.