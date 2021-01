Norwegian ottiene il supporto finanziario del Governo

10:45

In arrivo nuovi aiuti per Norwegian. A una settimana di distanza dall’addio al lungo raggio low cost, il vettore ha annunciato che il governo norvegese ha deciso contribuire al finanziamento di nuovi capitali, per sostenere le operazioni di corto raggio.

Il supporto governativo, ha precisato in una nota la low fare, “aumenta in modo significativo le possibilità di superare la crisi causata dalla pandemia”.



In particolare “aumenta notevolmente le nostre possibilità di raccogliere nuovi capitali e di superare il processo di ricostruzione in cui ci troviamo attualmente - ha spiegato il ceo Jacob Schram -. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi, ma la partecipazione del governo sottolinea che stiamo andando nella giusta direzione”.



Con un nuovo piano aziendale e il supporto del Governo, la low cost spera di “di poter attrarre investitori e superare il processo di esame e ricostruzione”.