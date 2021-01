Air Europa fa retromarcia: sforbiciata all'operativo a lungo e corto raggio

12:12

Air Europa fa marcia indietro. La compagnia aerea del Gruppo Globalia, che aveva annunciato a fine 2020 un ambizioso piano di riattivazione delle operazioni, ha dovuto ricredersi a causa delle restrizioni sempre più severe ai viaggi imposte da un numero crescente di Paesi.

Secondo le informazioni raccolte da Preferente i collegamenti maggiormente interessati sono quelli che uniscono l’hub di Barajas alla Repubblca Dominicana. Il vettore ha cancellato un totale di otto voli programmati da e per l’aeroporto di Punta Cana per il periodo tra il 27 febbraio e il 21 marzo. Per quanto riguarda, invece, l’aeroporto Las Amèricas a Santo Domingo, Air Europa ha annullato 22 operazioni tra il 5 febbraio e il 12 marzo.



Sforbiciata anche per le rotte interne come la Madrid-Barcellona, con oltre venti voli sospesi tra il 5 febbraio e il 12 marzo, e per quelle europee come i collegamenti con Lisbona, Porto, Gatwick, Amsterdam-Schiphol e Francoforte.