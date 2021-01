Eva Air: sospesi i voli 'to nowhere' a causa del covid

12:58

Avevano riscosso un buon successo negli scorsi mesi, adesso però lo stop arriva anche per i 'flights to nowhere'.

A causa di un focolaio di casi Covid, le due compagnie aeree di Taiwan - Eva Airways e China Airlines - hanno dovuto sospendere le attività.



Come riporta travelmole.com, il 'Farewell Party for the Queen of the Sky' in calendario per il 6 febbraio e altri due tour simili sono stati rimandati a data da destinarsi. Stessa sorte per un volo del 23 febbraio di Eva Airways, a oggi riprogrammato per marzo. I passeggeri potranno ottenere il rimborso anche tramite il proprio adv.



Gaia Guarino