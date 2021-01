B737 Max, c’è il via libera dell’Easa: potrà tornare a volare anche in Europa

17:29

Il B737 Max potrà tornare a volare anche nei cieli europei. È infatti arrivato anche il via libera dell’Easa, l’European Aviation Safety Agency, al modello della Boeing fermo ormai da quasi due anni dopo i due tragici incidenti che avevano coinvolto Lion Air ed Ethiopian.

Nella comunicazione dell’ente di controllo per la sicurezza del Vecchio Continente si legge che sono stati superati tutti e quattro i requisiti che erano stati richiesti per ottenere il via libera al ritorno nei cieli.



Quali saranno le tempistiche per ricominciare a vedere in volo il B737 Max appare però ora ancora presto per dirlo, anche in considerazione del fatto che attualmente tutte le compagnie hanno gran parte della flotta ferma.