Boeing: domanda in calo per i 777X

17:04

Delusione Boeing. Doveva essere il modello del futuro più prossimo, eppure gli ordini per il 777X, aereo a fusoliera larga, continuano a ridursi. I ritardi accumulati per la ricertificazione dei 737 Max, sommati a quelli per i 777X, portano i clienti come Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines, Ana e Lufthansa, a esercitare il loro diritto di sospendere gli ordini o di effettuare una sostituzione con altri aeromobili.

Alla fine del 2019, come si legge su reuters.com, Boeing aveva 309 richieste per il 777X mentre a oggi soltanto 191 sono confermate.



Gaia Guarino