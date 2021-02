Alitalia, Leogrande ai sindacati: “Gli stipendi slittano di un mese”

09:42

La situazione di cassa di Alitalia si fa sempre più seria e per i dipendenti si prospettano settimane di difficoltà. È quanto emerso nel corso dell’incontro di ieri tra il commissario Giuseppe Leogrande e i sindacati, appuntamento durante il quale è stato annunciato che gli stipendi di questo mese slitteranno a inizio marzo.

Non solo: visto il mancato arrivo di quanto rimane dei ristori stanziati in precedenza dal Governo e in attesa del via libera da parte della Ue, a partire da questa busta paga non ci sarà più l’anticipo della cassa integrazione, che verrà poi stanziata direttamente dall’Inps.



Sul tema si stanno ora muovendo anche i ministeri di competenza e il titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti, ha chiesto un incontro urgente con i colleghi di Economia e Trasporti per trovare una soluzione. E sul tavolo ci sarà anche la questione del passaggio di mano della compagnia a Ita attraverso il bando di gara: i tempi rischiano di allungarsi pericolosamente, tanto che si inizia a parlare di un avvio del nuovo corso a luglio. A meno che il Governo non decida di forzare la mano con l’Unione europea trasferendo il ramo aviation per via diretta.