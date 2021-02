08:35

È previsto per oggi pomeriggio il confronto tra il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, e i sindacati per fare il punto sulla situazione della compagnia aerea.

Al centro del vertice, anticipa Ansa.it, lo stato finanziario del vettore e l’ultima tranche dei ristori Covid, per i quali si attende ancora il via libera della Commissione Ue.



Stipendi e asset

A quest’ultimo tema, in particolare, si unisce la preoccupazione circa la portata degli aiuti. Secondo le organizzazioni sindacali, infatti, i ristori potrebbero non essere sufficienti a pagare gli stipendi di febbraio.



Sul tavolo anche la vendita degli asset. Il via libera tecnico-politico per la cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e ad Alitalia Cityliner è arrivato solo nei primi giorni di febbraio e ora si attendono gli sviluppi.



Il piano prevederebbe tre fasi: dapprima la cessione a una società (probabilmente la controllata Cityliner) di aerei, immobili, marchio, rotte e anche di circa 5.500 lavoratori. In una seconda fase, questi asset verrebbero conferiti al Mef, che in questo modo vedrebbe rimborsato il suo credito. Infine, il Ministero dell'Economia potrebbe affidare alla stessa Cityliner il compito di ripartire in tempi brevissimi visto che la licenza è già operativa.