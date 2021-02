Ryanair vettore ufficiale per le trasferte del Cagliari Calcio

16:32

Sarà Ryanair la compagnia aerea che si occuperà dei trasferimenti in trasferta del Cagliari Calcio per il resto della stagione calcistica 2020-2021. La compagnia low cost, per l’occasione in versione charter, accompagnerà i calciatori nelle partite di campionato previste nelle diverse città del Continente.

“Si tratta di un legame dal valore ancora più forte alla luce del periodo complicato che tutti stiamo attraversando, nel quale risultano difficili anche gli spostamenti più elementari - dichiara la responsabile marketing e comunicazione del Cagliari Calcio, Federica Vargiu -. Per questo abbiamo scelto un partner che ha un rapporto saldissimo con la nostra terra e che ha individuato la Sardegna come base operativa, evidenziandola una volta di più quale ponte verso la Penisola e l’Europa”.