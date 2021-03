Ryanair alza il tiro: cento rotte nazionali per la summer 2021

14:21

Cento rotte, 28 aeroporti italiani collegati, 1.500 voli alla settimana. E una crescita del 65 per cento rispetto all’operativo dell’estate 2020. È questa la zampata sul network domestico di Ryanair, che mette in campo un netto incremento volto a mantenere un presidio importante sulla Penisola dopo la ‘pausa’ invernale.

“Consapevole che le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente - evidenzia Jason Mc Guinness, direttore commerciale di Ryanair -, la compagnia consente ora fino a due cambi di data gratuiti su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021. I clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021”.



Nel programma la compagnia low cost ha aggiunto 30 nuovi collegamenti nazionali rispetto allo scorso anno, cinque dei quali annunciati oggi: da Alghero per Catania, Palermo e Pescara e da Rimini per Cagliari e Palermo.