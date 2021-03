Doyle, British Airways: “I vaccinati devono essere liberi di viaggiare ovunque”

14:01

Nessun ostacolo ai viaggi per chi è vaccinato. Questa la richiesta che il ceo di British Airways Sean Doyle fa al governo britannico. Le persone immunizzate, dunque, dovrebbero avere opzioni illimitate per i viaggi, così come “tutti coloro che, pur non essendo ancora stati vaccinati, sono in grado di presentare il risultato negativo del test”.

British Airways mette fretta al Governo affinché delinei al più presto un quadro di riapertura post-lockdown che classifichi le destinazioni in base al rischio. Un elemento indispensabile, spiega TravelMole, per definire lo schedule dei voli estivi del vettore.



Il Governo, aggiunge Doyle, dovrebbe inoltre supportare le app digitali per la salute, da utilizare per verificare una vaccinazione o i risultati negativi dei test Covid-19.