Vueling ritorna ad Ancona, dal 21 giugno il volo per Barcellona

15:42

Vueling torna a volare sull’aeroporto Ancona-Falconara e lo fa con un collegamento strategico per la stagione estiva: quello per Barcellona. Il primo decollo sarà il 21 giugno e il volo Ancona-Barcellona sarà operato con due frequenze, ogni lunedì e venerdì, per tutta la summer.

“Un grande ritorno tra le rotte estive operate da Vueling – commenta Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances -. Dopo molti anni, infatti, riparte il collegamento tra l’aeroporto di Ancona e il nostro hub internazionale, Barcellona El Prat”.



Il protocollo di sicurezza

Da Barcellona i passeggeri avranno la possibilità di connettersi con le Canarie e le Baleari con voli in totale sicurezza, grazie al rigido protocollo stilato dal vettore che prevede, tra l’altro, il servizio di check-in online e, a bordo, mascherine obbligatorie, riduzione del bagaglio a mano e il rinnovo dell’aria ogni tre minuti mediante filtri che la purificano e la mescolano con l’aria fresca dall’esterno.



“I collegamenti per Barcellona - spiega Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica - sono di fondamentale rilievo per il nostro territorio e per tutto il centro Italia in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico leisure, offrendo la possibilità di volare verso una delle destinazioni più gettonate dai nostri viaggiatori”.