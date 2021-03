Air India: per la privatizzazione sfida a due Tata-SpiceJet

10:13

Nuovo capitolo nella telenovela della privatizzazione di Air India. Dopo una serie interminabile di rinvii della scadenza per la presentazione delle offerte, il Governo indiano ha deciso chi saranno i due contendenti per la presentazione della proposta definitiva.

Nella ‘shortlist’, si legge su Simpleflying, sono stati ammessi Tata Group, che ha già diversi interessi all’interno del trasporto aereo del Paese, e SpiceJet. I due ora potranno accedere ai dati della compagnia aerea statale per poi formalizzare l’offerta.



Ancora non è stata fissata una deadline, ma si presume che per l’ultimo step prima della vendita passeranno almeno tre mesi.