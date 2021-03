08:02

È una sfida a tre quella che si sta sviluppando sull’aeroporto di Malpensa. Il ‘regno’ di easyJet, che ha fatto dello scalo la sua base storica in Italia con una presenza incontrastata, vede ora l’avanzata dei due competitor diretti, Wizz Air e Ryanair.

Ed è stata proprio quest’ultima ad annunciare un importante potenziamento del presidio per l’estate 2021, con il posizionamento sull’aeroporto di altri 2 aerei, portando così il totale a quota 7. L’aeroporto tabù nel passato della low cost diventa così ora sempre più strategico nonostante la vicinanza con lo scalo di Bergamo e per la summer Ryanair avvierà un totale di 30 rotte.



L'operativo

Quattro le novità del 2021, Barcellona, Corfù, Santorini e Zante, inserite per farsi trovare pronti nella fase di ripartenza del mercato. In contemporanea verranno potenziate le frequenze su alcune direttrici nazionali come Alghero, Cagliari, Palermo, Brindisi, Bari, Catania in aggiunta ai voli verso Londra Stansted, Porto e Vienna.