Spagna: voli riprogrammati in aeroporto per evitare affollamenti

14:02

L'Aviazione civile spagnola ha deciso di riprogrammare tutti gli orari dei voli di linea internazionali, per evitare affollamenti, in linea con le disposizioni di sicurezza sanitaria.

Il provvedimento è in vigore dal 29 marzo e prevede, come precisa la Anac in un comunicato, "la riprogrammazione per gli stessi giorni già previsti, ma in orari diversi, consentendo un adeguato rispetto dei nuovi protocolli sanitari". Pertanto la modifica mira esclusivamente a generare una distanza di circa 120 minuti tra un arrivo e l'altro, mantenendo invariati i voli.



"Si tratta - precisa l'Amministrazione nazionale per l'Aviazione civile spagnola - di un mero riassetto e di una ridistribuzione dei voli, al fine di ottemperare alle corrispondenti misure sanitarie".



In questo contesto - osserva preferente.com - le compagnie aeree dovranno informare i propri passeggeri del cambio di orario, mentre i vettori sono stati informati del provvedimento via email. Intanto continuano a essere sospesi i collegamenti sulla Spagna da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. S. P.